Ruhiger Dreier Die GeForce RTX 3070 Gaming X Trio von MSI bleibt auch bei ruckelfreiem Zocken in WQHD stets leise.

Die Spielergrafikkarte Gaming X Trio bietet eine gelungene, leise Kühlung. Die gut 32 Zentimeter lange PCI-Express-4.0-Karte blockiert insgesamt drei Steckplätze. Im Leerlauf stehen die drei 90-Millimeter-­Lüfter noch still, unter Last erzeugen sie bei voller Performance leise 0,7 Sone.

Die Karte stellt auch grafisch aufwendige Titel bei vollen Details in WQHD-­Auflösung (2560 × 1440) flüssig dar. So läuft etwa Metro Exodus mit durchschnittlich 80 Bildern pro Sekunde, mit Raytracing-Effekten noch mit geschmeidigen 60 fps. Im 3DMark Time Spy erreicht die Karte 13.852 Punkte – knapp 500 Punkte oder 4 Prozent mehr als ihre etwas einfachere Schwester Ventus 2X OC aus gleichem Hause. Dafür braucht sie unter Last mit 226 Watt aber rund 19 Watt mehr Leistung – im Leerlauf und bei den Lastspitzen nehmen sich die beiden mit 17 respektive 355 Watt nichts.