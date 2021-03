Tiger-Box Mini-PC-Barebone Intel NUC11 mit Tiger-Lake-Prozessor Core i5-1135G7 Endlich bringt Intel seine ­NUC-­Barebones mit aktuellen Mobilprozessoren auf den Markt. Zwar gibt es höchstens vier CPU-Kerne, aber die sind flott, und es kommen attraktive Ausstattungsvarianten. Von Christof Windeck

Mit der Mini-PC-Familie „Next Unit of Computing“ (NUC) hat Intel einen Treffer gelandet. Doch die neuen NUC11-­Typen mit Core-i-Prozessoren der elften Generation „Tiger Lake“ kommen verspätet. Wir konnten das mittlere Modell NUC11TNKi5 mit dem Vierkerner Core i5-1135G7 im Handel ergattern. Es kostete als Barebone mit aufgelötetem Prozessor, Gehäuse und Netzteil knapp 400 Euro. Die rund 100 Euro billigere Version mit dem Doppelkerner Core i3-1115G4 war noch nicht lieferbar. In jedem Fall braucht man noch RAM (16 GByte DDR4-3200 kosten rund 110 Euro), eine M.2-SSD (beispielsweise mit 512 GByte für 60 Euro) sowie ein Betriebssystem; unser Testmuster würde also als kompletter Linux-PC mindestens 570 Euro kosten und mit ­Windows 10 über 600 Euro.

In die NUC11-Typen mit flachen „K“-Gehäusen passen jetzt zwei M.2-SSDs statt nur einer; das mitgelieferte Netzteil ist sehr klobig.

Mehr Flexibilität

Genau wie seine Vorgänger gibt es den NUC11 mit unterschiedlich hohen Gehäusen: Das flache „K“-Gehäuse – wie es unser Prüfling hat– sowie höhere „H“-Typen, in die zusätzlich noch ein 2,5-Zoll-­Datenträger mit SATA-Anschluss passt. Neu in der NUC11-Generation – wenn auch noch nicht lieferbar – sind hohe Gehäusevarianten, die einen zweiten Ethernet-Anschluss haben. Das ist für kleine Server-Projekte spannend, für die zudem die Rechenleistung des billigeren Core-i3-­Doppelkerns ausreichen dürfte.