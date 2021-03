Speedtest ohne GUI Wer die Internetgeschwindigkeit prüfen möchten, stößt im Web schnell auf Speedtest.net. Ergänzend zur Website und den Apps hat der Betreiber Ookla auch „Speedtest CLI“ für die Kommandozeile veröffentlicht.

Das Kommandozeilenwerkzeug ist vor allen Dingen für Entwickler und Systemadministratoren interessant. Es ist nützlich, wenn Sie eh gerade oder am liebsten auf der Kommandozeile unterwegs sind und nur kurz schauen möchten, ob der Internetanbieter noch liefert, was er verspricht. Aber es geht noch viel mehr: Durch verschiedene Ausgabeformate eignet sich das Programm perfekt für automatisiertes Messen und Protokollieren.