IT-Assets im Griff Snipe-IT bringt Ordnung in den wuseligen IT-Gerätezirkus: Es verwaltet Lizenzen, Investitionsgüter und Verbrauchsmaterialien.

Unternehmens-IT ist wie ein lebender ­Organismus: Gerätschaften werden beschafft, in Betrieb genommen, ziehen um, gehen kaputt, werden in Einzelkomponenten zerlegt und anderswo neu eingesetzt. Die Übersicht zu behalten wird bereits in kleinen Netzen zur Herausforderung – die freie, als Webanwendung angelegte ­Software Snipe-IT stellt sich ihr.

Sofort vertraut wirkt die aufgeräumte Weboberfläche, die sogar ein Branding ­erlaubt – ein wichtiger Faktor in Hinblick auf Akzeptanz und Zusammenarbeit mit Nicht-IT-Arbeitskollegen, wenn beispielsweise das Ergänzen oder Entnehmen von Verbrauchsmaterialien delegiert wird. Die Anwendung organisiert Benutzer in Gruppen mit vererbbaren Berechtigungen. Dadurch sieht jeder nur das, was er auch sehen darf. Auf diese Weise erhalten sogar externe Dienstleister nur Einsicht in die Lebensakte der von ihnen betreuten Anlagen.