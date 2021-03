Rocket-Lake-­Vorbote Mainboard Asrock Z590 Extreme mit Serie-500-Chipsatz Intels neue Chipsatz-Familie 500 für Core-i-Prozessoren der 10. und der kommenden 11. Generation bringt auch das überfällige Update für die LGA1200-­Plattform. Doch nicht alle Neuerungen funktionieren mit Core-i-10000-CPUs. Von Christian Hirsch

Nicht nur bei den Prozessoren, sondern auch bei den Fähigkeiten der Mainboards hinkte Intel in letzter Zeit AMD hinterher. Mit den Chipsätzen Z590, H570, B560 und H510 will der Chiphersteller den Rückstand nicht nur wettmachen, sondern die AM4-Plattform von AMD an der ein oder anderen Stelle überholen.

Eigentlich sind diese Chipsätze für neue LGA1200-Mainboards gedacht, auf denen die kommenden Intel-Prozessoren „Rocket Lake“ der elften Core-i-Generation laufen sollen. Doch diese letztmalig mit 14-Nanometer-Technik gefertigten CPUs mit verbesserten Rechenwerken kann man noch nicht kaufen, weshalb wir anstelle eines umfassenden Tests von Serie-500-Boards das High-End-Mainboard Asrock Z590 Extreme als Vorschau getestet haben. Es kostet 200 Euro und eignet sich mit vier DIMM-Slots, zwei PEG-Slots und drei M.2-SSD-Slots für leistungsstarke PCs.