Zahlen, Daten, Fakten Virtual Reality und Artverwandte Von Michael Link

Schon mehrere Jahrzehnte lang experimentiert man mit Technik, die unter dem Oberbegriff „Extended Reality“ fällt: Mit virtueller Realität (VR) fühlt sich das, was man sieht und hört, so an, als sei es die echte Wirklichkeit. Die artverwandten Disziplinen Augmented Reality (AR) und Mixed Reality (MR) mischen eingeblendete virtuelle Objekte mit dem, was es vor Ort gibt. Bei MR fügen sich virtuelle Objekte wie in der Wirklichkeit ins Bild und interagieren mit echten Objekten – so verschwindet etwa ein virtueller Ball unter einem echten Tisch. So interessant das alles ist: Die Menschheit fremdelt noch damit. Am ehesten sehen viele im Gaming ein interessantes Feld für VR, AR und MR. Auch bei der Navigation, in der Architektur sowie im industriellen Umfeld werden langsam mehr Einsatzmöglichkeiten erkannt. (mil@ct.de)