Gnome 40 unboxing Die neue Bedienoberfläche von Gnome 40 sorgenfrei ausprobieren Die Gnome-Entwicker haben ihre Linux-Bedienoberfläche ­gehörig überarbeitet. Mit dem Programm „Gnome Boxen“ ­testen Sie das neue Interface in aller Ruhe, ohne Ihr Produktivsystem zu gefährden. Von Keywan Tonekaboni

Die Änderungen an Gnome 40 sind zwar nicht so drastisch wie beim Wechsel vom klassischen Desktop zur Gnome-Shell, aber dennoch stellt das neue Design einiges auf den Kopf.

Gnomes Mut zu großen Veränderungen ist Grund genug, Version 40 erst einmal in einer sicherer Umgebung auszuprobieren. Sei es, weil man am eigenen Produktivsystem nicht experimentieren möchte oder weil die genutzte Distribution auf absehbare Zeit Gnome 40 nicht ausliefert. Zum Glück gibt es einen sehr einfachen Weg, die neue Version auszuprobieren: per Virtualisierung in Gnome Boxen.