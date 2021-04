Illustration: Jan Bintakies Der mythische Monat (1) Die Leistung von Softwareentwicklerteams lässt sich nicht per Knopfdruck beliebig steigern. Daher kommt es selbst bei gut organisierten Profis bisweilen zu Terminüberschreitungen. Nur ein einziges Unternehmen scheint eine Patentlösung für dieses Problem gefunden zu haben – die allerdings ist streng geheim. Von Ulf Fildebrandt

Erik dachte im ersten Moment, er habe sich verhört. „Was, bitte, soll ich für Sie tun?“, fragte er ungläubig.

Vor ihm saß eine junge Frau, blonde Haare, blasse Haut. In ihrem dunkelblauen Kleid wirkte sie zerbrechlich und in ihren Augen lag ein Hauch Verzweiflung. Ihr Name war Saskia Meier und sie war vor wenigen Minuten in sein Büro getreten. Neben dem Schreibtisch gab es darin nur noch eine Zimmerpflanze und Bilder von ein paar Orten, an die er reisen wollte. Ein idyllischer Strand in Thailand, eine vereiste Küste in der Antarktis.