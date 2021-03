Leiser Spielspaß Die KFA² GeForce RTX 3060 Ti EX bringt 3D-Spiele in WQHD ruckelfrei und geräuscharm aufs Display.

Die verwinkelt gestylte GeForce 3060 Ti ist 28,5 Zentimeter kurz, belegt zwei PCIe-Steckplätze und ragt in den dritten hinein. Die Lüfter sowie der seitliche Schriftzug leuchten farbig, gesteuert durch das Utility Xtreme Tuner. Das erlaubt auch die Taktratenanpassungen und schaltet ein Overclocking-Profil frei.

Die KFA2-Karte schlägt eine leicht übertaktete GeForce RTX 2080: Sie rendert Shadow of the Tomb Raider in Full HD (1920 × 1080 Pixel), WQHD (2560 × 1440) und 4K (3840 × 2160) und voller Detailstufe mit 153, 105 und 57 fps aufs Display, die RTX 2080 schafft 138, 94 und 50 fps. Assassin's Creed Valhalla und Metro Exodus packt die 3060 Ti in 4K nur mit 40 bis 45 fps.