LTE-Außen­posten Der für den Betrieb unter freiem ­Himmel konzipierte LTE-Router 7480-M804 von Zyxel bringt das ­Internet per Ethernet-­Kabel ins Heimnetz und lockt mit einer durchdachten App zur Ausrichtung.

Der Zyxel LTE7480-M804 ist ein Mobilfunkrouter für die Außenmontage. Am Mast oder an der Hauswand angebracht, holt er die per LTE angelieferten Internetdaten durchs Mauerwerk herein. Das Kunststoffgehäuse schützt die Elektronik gemäß der IP68-Spezifikation gegen Staub und Spritzwasser.

Das mit vier internen Breitbandantennen bestückte Modem funkt im Bereich von 700 bis 2300 MHz gemäß der LTE-­Kategorie 12 und lädt daher maximal 600 MBit/s aus dem Internet und sendet bis zu 150 MBit/s (max. zwei Träger, jeweils vier Streams). An gängigen Basisstationen von Telefónica, Telekom und Vodafone konnte er seine Fähigkeiten aber kaum ausspielen und kam im Alltagsbetrieb auf nur rund 100 MBit/s.