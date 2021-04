Zugangs­kontrolle Unpraktisch an Videotürklingeln ist, dass jedes Haushaltsmitglied die App installieren muss, um die Klingelnden zu sehen. Die Philips WelcomeEye bringt ein in der Wohnung montier­bares Display mit.

Das WelcomeEye-System von Philips besteht aus zwei Komponenten. Die Kameraeinheit Connect 2 mit beleuchtetem Klingelknopf montiert man außen im Eingangsbereich. Zur Montage im Innern liegt ein recht schickes 7-Zoll-Display mit Touchfunktion bei, das „WelcomeEye Touch“. Es wird mit einer Halterung fest an der Wand montiert und bezieht seinen Strom über das mitgelieferte Netzteil. ­Kamera und Inneneinheit lassen sich über gewöhnlichen Klingeldraht verbinden. Über diesen Weg erhält auch die Außeneinheit die zum Betrieb nötige Energie.

An weiteren Anschlüssen an der Rückseite der Kamera lassen sich über zwei Relais ein elektrisches Schloss, der Türsummer oder ein Toröffner anschließen, die man dann von der Steuereinheit aus betätigen kann. Über eines der fünf mitgelieferten RFID-Tags öffnet man die Tür direkt, indem man es an die markierte Position oberhalb des Klingelknopfes hält. Die WelcomeEye zieht das Summer-­Relais und man kann direkt eintreten.