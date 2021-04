Bild: Rudolf A. Blaha Allzweckwaffe fürs Büro Airtable: Kampagnenplaner, Projektverwalter, Dokumenten-Hort und vieles mehr In Airtable arbeitet ein mäch­tiges Datenbanksystem. Das ­gelungene Bedienkonzept ­kapselt die Technik aber gut ab und ermöglicht es auch ­technisch nicht Versierten, den Dienst intuitiv zu nutzen. Dank seiner Anpassbarkeit und seiner Schnittstellen macht sich Airtable bei den verschiedensten Aufgabenstellungen schnell unentbehrlich. Eine Einführung aus ­Anwendersicht. Von Sara Käfer

Online-Marketing und Event­managment sind die Schwerpunkte unserer kleinen Agentur mit einem guten Dutzend Mitarbeitern. Mit Airtable organisieren wir die Social-­Media-Kanäle unserer Kunden, planen Kampagnen, behalten To-dos im Blick und pflegen unsere Event-Datenbank.

Dank Airtable können wir aus unseren Büros in München und Frankfurt – und den Homeoffices – mit den Kunden und externen Freelancern direkt in einem Tool zusammenarbeiten. Dieser Artikel gibt eine allgemeine Einführung in den Dienst und erklärt beispielhaft, wie wir ihn nutzen.