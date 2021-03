Schneller lesen Für schnelle Speicherkarten braucht man auch einen schnell angebun­denen Speicherkartenleser. Der Transcend TS-RDE2 ist der erste CFexpress-­Kartenleser mit USB 3.2 Gen 2x2 ; er überträgt also maximal 2 GByte/s.

Zum Test des Kartenlesers haben wir eine Transcend CFexpress 820 mit 256 GByte benutzt – die gleiche Karte hatte im Test in c’t 3/2021 mit einer Maximalgeschwindigkeit von 1772 MByte/s den Spitzenwert beim sequenziellen Lesen über einen PCIe-Kartenleser erreicht. Mit dem TS-RDE2 kamen wir nun sogar auf 1794 MByte/s.

Der Kartenleser hat einen USB-C-Anschluss und kommt mit zwei USB-Kabeln, eins mit dem modernen USB-C-Stecker, eins mit dem alten A-Anschluss. Die hohe Geschwindigkeit von fast 1,8 GByte/s schafft er nur beim Anschluss an entsprechend schnelle Typ-C-Buchsen am PC; mit dem Typ-A-Kabel kamen wir auf knapp über 1 GByte/s an einer USB-3.2-Gen-2-Buchse. An älteren USB-Buchsen (USB 3.2 Gen 1, 5 GBit/s) erreichten wir rund 420 MByte/s.