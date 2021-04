Gute alte Zeit Mutropolis: Auf den Spuren von Indiana Jones In Mutropolis geht es für ein ­archäologisches Forschungsteam auf eine spannende wie witzige Reise in die Vergangenheit der Menschheit. Wer dort bestehen will, muss eine ganze Reihe kniffliger Rätsel lösen. Von Andreas Müller

Was für eine schöne neue Welt! In 3000 Jahren haben die Menschen der Erde den Rücken zugekehrt und sich friedlich auf dem Mars niedergelassen. Unsere Probleme von heute sind nahezu vergessen oder wurden zu Legenden verklärt. Nur ein paar Mitglieder eines archäologischen Forschungsteams interessieren sich für die Geheimnisse ihrer Ahnen. So wandelt auch der Held dieses Spiels, Henri Dijon, auf den Spuren von Indiana Jones und stößt bei der Suche nach seinem entführten Professor auf die legendäre Stadt Mutropolis. Was jetzt wie ein dramatischer Action-Thriller klingt, entpuppt sich am Bildschirm als witzige Hommage auf die Point-&-Click-Abenteuer von LucasArts aus den 80er- und 90er-Jahren.

Liebevolle Persiflage

Die Spieldesigner des spanischen Entwickler-Teams Pirita werfen in ihrem handgezeichneten Abenteuer einen augenzwinkernden Blick auf aktuelle Popkultur, Technikglaube und altägyptische Gottheiten. Actionheld Indiana Jones wird in der Zukunft als Koryphäe der Wissenschaft verehrt und antikes Plastik ist ein sündhaft teures Relikt. Held Henri ist die nerdige Ausgabe eines Guybrush Threepwood, der sich im Klassiker The Secret of Monkey Island auf ein großes Abenteuer begab: nett, neugierig, aber auch ganz schön schusselig. Jede Figur, die hier über den Bildschirm stolpert und jeder Plot-Twist ist eine liebevolle Persiflage auf Genre- und Heldenklischees.