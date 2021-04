Unter Volldampf Grafikkarte AMD Radeon RX 6700 XT AMDs Radeon RX 6700 XT ist mit einer Preisempfehlung von 480 Euro nominell 100 Euro billiger als die große Schwester RX 6800. Ihre 2560 Shader-­Rechen­kerne haben dennoch genug Leistung für Spiele in WQHD-Auf­lösung mit 2560 × 1440 Pixel. Von Carsten Spille

Auf AMDs RX 6700 XT sitzt der neue, in 7-Nanometer-Technik hergestellte Navi-22-Chip. Er hat 2560 Shader-Rechenkerne und 40 Raytracing-Kerne in 40 Compute Units. Bei mehr als 2,4 GHz Durchschnittstakt in Spielen schafft er rund 12,4 Billionen einfachgenauer Gleitkomma­berechnungen pro Sekunde (FP32-TFlops).

Grafikdaten finden im 12 GByte fassenden GDDR6-Speicher Platz, der mit 384 GByte pro Sekunde angebunden ist. Für mehr Spieleleistung baut AMD den Infinity Cache ein. Bei der RX 6700 XT fasst er 96 MByte und schafft knapp 1,5 TByte/s.