Hand-Held One Netbook One GX 1Pro: Core i7-1160G7 und Xe-Grafik fürs Zocken unterwegs Das Notebook One GX1 Pro passt in eine größere Jackentasche und soll mit integrierter Xe-­Grafik unterwegs den Allein­unterhalter geben. Vernünftig arbeiten lässt sich auf ihm allerdings nur mit USB-Peripherie. Von Carsten Spille

Das Netbook im Namen täuscht, ist im Inneren des One GX 1Pro doch modernste Intel-Technik verlötet. Der vierkernige Prozessor Core i7-1160G7 entstammt der aktuellen Tiger-Lake-Reihe, läuft im Turbo mit mehr als 4 GHz und stellt dem Betriebssystem dank Hyper-­Threading acht virtuelle Kerne zur Verfügung. Die integrierte Xe-Grafik ist stark genug, um viele Titel zumindest in mitt­leren Details flüssig spielen zu können. Dabei wiegt der Zwerg mit seinem 8-Zoll-Touchbildschirm und 1920 × 1200 Bildpunkten nicht einmal 700 Gramm. All das macht ihn zu einem echten Nerd-­Spielzeug für die Manteltasche – einer teuren Spielerei für unterwegs. Einem ­Ergonomievergleich mit normalgroßen Notebooks hält das 1Pro nicht stand.

Der Mini stammt aus der Fabrik von One Netbook, die sich im Markt für Spiele-­Notebooks im Handheld-Format einen Namen gemacht hat. Importiert wird das nur mit englischer Tastaturbelegung verfügbare Gerät vom Shop dragonbox.de. Außer dem Core i7-1160G7, der hier ab Werk 15 Watt TDP verbraten darf, sind 16 GByte LPDDR4X-4267 sowie eine recht lahme NVMe-SSD mit 512 GByte eingebaut. ­Wi-Fi-6- und Bluetooth-5.0-Verbindungen stellt das Intel-Modul AX201 her. Bei unserem Testgerät kam noch ein 4G-­SIM-Kartenslot hinzu, der aber optional ist. Damit ist das Mini-Notebook hardwareseitig gut ausgestattet.