Bild: Jan Bintakies Der mythische Monat (2) Die Leistung von Software­entwicklerteams lässt sich nicht per Knopfdruck beliebig ­steigern. Daher kommt es selbst bei gut organisierten Profis ­bisweilen zu Termin­über­schreitungen. Nur ein einziges Unter­nehmen scheint eine ­Patent­lösung für dieses Pro­blem gefunden zu haben – die allerdings ist streng geheim. Von Ulf Fildebrandt

Fortsetzung vom letzten Heft

Für seine neue Auftraggeberin Saskia hatte Freelancer Erik eine heikle Aufgabe übernommen: Er sollte nach ihrem Freund Ralf suchen, der seit drei Monaten in Klausur für das geheimnisumwitterte Softwareunternehmen Alta arbeitete. Nachdem Erik selbst bei Alta angeheuert hatte, meldete sich Ralf per Videotelefonie bei Saskia – um ihr zu sagen, dass er weitere zwei Wochen dranhängen wolle. Dabei wurde deutlich, dass er sich auf Besorgnis erregende Weise verändert hatte. Erik beschloss, in der Nacht heimlich bei seinem neuen Arbeitgeber nachzuforschen und das mysteriöse bunkerartige Riesengebäude zu inspizieren, das gewöhnliche Angestellte nicht betreten durften.