Gartenbaustelle Tipps für den Bau eines FarmBot Schon allein wegen der Abmessungen von 1,5 × 3 Metern ist der FarmBot ein großes Projekt. ­Mit unseren Tipps und der guten ­offiziellen Anleitung bauen Sie den automatischen Gärtner ­zusammen, auch ohne Maschinenbaustudium. Von Pina Merkert

Der Bau eines FarmBot besteht aus drei Schritten: Zuerst bereiten Sie den Bauplatz im Garten vor und zimmern ein Hochbeet zusammen. Da dieses einen Strom- und einen Wasseranschluss haben muss, ist dieser Schritt erstaunlich komplex. Danach schrauben Sie in der Werkstatt Baugruppen des FarmBots zusammen und verdrahten den größten Teil der elektrischen Komponenten. Im dritten Schritt installieren Sie Schienen und Portal im Garten, schließen Strom und Wasser an, richten das Betriebssystem ein und stellen den einwandfreien Lauf aller drei Achsen sicher.

Bei all diesen Schritten dient Ihnen die offizielle Dokumentation als Anleitung. Sie leitet Sie schrittweise durch den Bau und weist auf typische Fehlerquellen hin. Bei Problemen hilft Ihnen die offizielle FAQ weiter. Klärt auch diese das Problem nicht, sollten Sie nicht davor zurückschrecken, ins CAD-Design hineinzuschauen. Das wurde im browserbasierten CAD-Programm Onshape erstellt, sodass Sie es anschauen können, ohne ein Programm installieren zu müssen. Wie Sie in Onshape navigieren, haben wir am Bespiel vom FarmBot in [1] erklärt. Einen Link zu beiden Dokumenten und zum öffentlichen CAD-Design finden Sie über ct.de/yh7c.