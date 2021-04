Wi-Fi 6 an die Decke Drayteks VigorAP 960C bahnt mobilen Clients den Weg ins Kabelnetzwerk mit dem aktuellen WLAN-Standard IEEE 802.11ax alias Wi-Fi 6.

Wer sein Firmen- oder Heimnetz mit Draytek-Hardware aufgebaut hat, kann es mit dem für die Deckenmontage vorgesehenen VigorAP 960C jetzt auf Wi-Fi 6 heben. Der AP im unauffälligen Rauchmelder-Design kann bis zu vier logische Netze in beiden Funkbändern aufspannen (Multi-SSID), beispielsweise um das interne Netz von dem für Kunden und von jenem für IoT-Geräte zu trennen. Die Netze werden im LAN per VLAN-Tagging getrennt weitergeleitet. Der 960C bringt ferner die verbesserte WLAN-Verschlüsselung WPA3 mit, auch in der Enterprise-Version mit individuellen Zugangsdaten und Authentifizierung per IEEE 802.1X/Radius.

Das grundlegende Einrichten der WLAN-Basis klappt mit einer für Android und iOS erhältlichen App oder mit einer modern gestalteten, übersichtlichen Browserseite. Dort vereinfacht ein Quick-Start-Wizard die ersten Schritte. Leider war der AP danach auf feste Funkkanäle eingestellt, die bei allen Geräten gleich sind. Man sollte das auf automatische Kanalwahl umstellen und die Betriebsregion (Country Code) nachtragen.