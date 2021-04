Bild: Albert Hulm Kontakt via Video Unkomplizierte Videochats per TV Private Videochats können Spaß machen, selbst nachdem man den halben Arbeitstag auf Teams, Zoom &­ ­Konsorten verbracht hat. Mit Tools von Apple, Amazon und Google sieht man ­Freunde und ­Familie sogar auf dem TV-Bildschirm. Von Sven Hansen und Berti Kolbow-Lehradt

Private Bildschirmkommunikation von Angesicht zu Angesicht fand trotz analoger Bildtelefone, ISDN-Videofone oder Skype meist nur im Science-Fiction statt. Erst durch die Pandemie haben sich die Menschen an den Blick in die Kamera so sehr gewöhnt, dass sie Videochats für die private Kontaktpflege nutzen.

Da kommt es gelegen, dass Amazon, Apple und Google längst Plattformen anbieten, die für den privaten Videochat ausgelegt sind. Sie setzten die technischen Hürden niedriger an, sodass auch Menschen zum Zug kommen, die sich im Berufsalltag nicht so intensiv mit der Technik beschäftigen müssen – oder die ihr Dienst-­Notebook einfach mal zuklappen wollen. Zudem kommen die Dienste mit eigener Hardware daher und lassen sich auch per Sprache triggern. In diesem Artikel stellen wir die Services von Amazon & Co. zuerst vor und erklären danach, wie man sie für ein entspanntes Chat-Erlebnis sogar auf dem Fernseher im Wohnzimmer nutzen kann. Denn bequem auf dem Sofa fläzend macht das mit Family & Friends gleich doppelt Spaß.