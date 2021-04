Fern-Fotorahmen Mit Brauns WiFi-Fotorahmen schickt man Freunden und Familie seine Fotos direkt ins Wohnzimmer.

Der DigiFrame 10X WiFi von Braun Photo Technik lässt sich wie ein Bilderrahmen aufhängen oder hochkant wie quer auf­stellen. Im schlicht gehaltenen, 18,8 cm × 26,8 cm großen Kunststoffgehäuse mit 3 Zentimeter Tiefe steckt ein TFT-Touch-Display mit 10,1 Zoll. Die maximale Helligkeit fällt mit 222 cd/m2 gering aus – in hellen Umgebungen ist das zu wenig. Die ­ungleichmäßige Ausleuchtung führt zu einem deutlichen Helligkeitsabfall in der Bildmitte (173 cd/m2). Als Software nutzt der DigiFrame eine stark angepasste Android-­6-Version, die man nicht um Apps erweitern kann. Der interne 16-GByte-­Speicher lässt sich per MicroSD-Karte vergrößern.

Man verbindet den Rahmen mit dem WLAN, danach generiert das Gerät einen 10-stelligen Code, mit dem man Freunde einladen kann. Diese müssen die für Android und iOS erhältliche Frameo-App installieren und den Rahmen durch Eingabe des Codes hinzufügen. Die App ist übersichtlich gestaltet und intuitiv bedienbar.