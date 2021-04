Konsolero-­Ohrwärmer Direkte Anbindung an die Xbox-­Konsolen, parallele Verbindung über ­Bluetooth, lange Akku-Laufzeit und Raumklang: Microsofts „Xbox Wireless Headset“ ist eine echte Ansage an Drittanbieter.

Beim Verkaufsstart des Xbox Wireless Headset war das Echo geteilt: Xbox-Fans freuten sich über ein offizielles drahtloses Xbox-Headset für 100 Euro, PC-User kritisierten, dass Microsoft auch die Nutzung unter Windows 10 bewirbt, aber keinen passenden Empfänger beilegt.

Das wichtigste Funkprotokoll des Headsets ist das proprietäre „Xbox Wireless“, das die Konsolen ab Werk beherrschen. Ein passendes USB-Dongle für Windows-10-PCs kostet 23 Euro extra. Alternativ beherrscht das Headset Bluetooth 4.2. Vorteil der Doppelstrategie: Das Headset lässt sich gleichzeitig beispielsweise mit Xbox und Smartphone koppeln, um über Discord mit Freunden bei Cross-­Plattform-Partien zu chatten. Eine Kabelverbindung ist nur über USB-C an Win­dows-­10-­Rechnern vorgesehen, die Einrichtung erwies sich im Test aber als etwas fummelig. Die starke Anbindung an die Xbox nervt indes, wenn man das Headset nur mal für ein Bluetooth-Gerät nutzen will: Bei uns sprang beim Einschalten stets die Konsole mit an. Eine Möglichkeit, dieses Verhalten zu ändern, entdeckten wir nicht.