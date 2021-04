Tab-Platzierer Die Browser-Erweiterung Tile Tabs WE ordnet mehrere Browser-Tabs übersichtlich als Kacheln an.

Bei vielen Nutzern sammeln sich im Laufe einer Surfsitzung Dutzende Tabs an – unübersichtlich. Die für Chrome und Firefox verfügbare Erweiterung Tile Tabs WE hilft, den Überblick zu behalten: Mit einem Klick auf die Toolbar-Schaltfläche, per Kontextmenü oder Tastaturkurzbefehl ordnet sie Registerkarten als eigene Fenster in einem Raster an. So behält man den Chat und die Mailbox immer im Auge, während man in einem dritten Fenster surft.

Für die Anordnung der Kacheln bietet das Add-on viele Optionen. Es hält eine Reihe von Standardlayouts bereit, von „2 Tabs - Vertical“ bis „6 Tabs - Horizontal Grid“. Eine einzelne Kachel lässt sich jeweils horizontal und vertikal aufteilen. Verschiebt man einen Trenner zwischen zwei Kacheln, passt Tile Tabs WE die Größe beider Kacheln an. Wer eine gute Aufteilung seines Browser-Bildschirmplatzes gefunden hat, kann sie als Standardlayout speichern.