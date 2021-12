DJ-Notebook Asus RoG Zephyrus G14 in der Alan Walker Special Edition mit DJ-Controller Asus liefert mit dem RoG Zephyrus G14 ein kompaktes Gaming-Notebook ab. Die getestete Alan-Walker-Special-Edition protzt obendrein mit einem DJ-Controller und anderen Gimmicks. Von Florian Müssig

Das Asus RoG Zephyrus G14 vereint mehrere ungewöhnliche Besonderheiten: Es hat eine LED-Matrix an der Außenseite des Deckels, kommt zusammen mit einem DJ-Controller sowie Fanprodukten und gehört zu den wenigen Notebooks, in denen AMDs Ryzen-Prozessoren in der Geschmacksrichtung HS zum Einsatz kommen. Beim Achtkerner Ryzen 9 5900HS, der im Testgerät rechnet, stehen dieselben Basis- und Turbofrequenzen im Datenblatt wie beim 45-Watt-Typ Ryzen 9 5900HX – aber er begnügt sich mit 35 Watt Abwärme.

Das ist wichtig, denn das G14 ist ein kompaktes 14-Zoll-Notebook; es steht also nur wenig Volumen für das Kühlsystem bereit. Das muss hier auch noch einen Grafikchip kühlen, nämlich die Mittelklasse-GPU GeForce RTX 3050 Ti. Diese beherrscht laut Datenblatt zwar Raytracing-Effekte, doch in der Praxis reicht die 3D-Performance dafür nur selten aus – oftmals muss man Raytracing im Spielmenü abschalten, damit die Bildraten flüssig bleiben.