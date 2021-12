Bild: Rudolf A. Blaha Kanban-Mailer Sendboard lehrt Trello Mailen Mit der richtigen Erweiterung können Sie in Trello auch Mails verschicken. Sendboard eignet sich bereits in der Gratisversion, um per E-Mail anfallende Aufgaben übersichtlich darzustellen – auch Rückfragen beim Gesprächspartner sind problemlos möglich. Wir zeigen, wie Sie das Tool rasch einrichten und wo Stolperfallen liegen. Von Anke Brandt

Trello ist eine Webanwendung, mit der sich anfallende Aufgaben übersichtlich auf einzelnen Karten verwalten lassen. Eine E-Mail können Sie schon lange an Trello weiterleiten und daraus ein Aufgabenkärtchen erstellen. Jedoch können Sie nicht sonderlich viel damit anstellen. Wollen Sie auf die Mail antworten, müssen Sie zum Mailprogramm wechseln. Gibt es eine weitere Antwort, erscheint diese nicht im Mailverlauf, sondern Sie müssen sie wiederum aus dem Mailprogramm heraus an Trello schicken, was in der Aufgabenverwaltung eine neue Karte generiert. Falls Sie mit mehr als einer Person kommunizieren, ist Chaos programmiert: erste Antwort von A, erste und zweite Antwort von B, dann grätscht C dazwischen und erst danach die zweite Antwort von A. Dabei den Überblick zu behalten ist harte Arbeit. Die Trello-Erweiterung „Sendboard“ hilft dabei. Diese und andere von Trello „Power-Ups“ genannten Erweiterungen finden Sie über das Menü des jeweiligen Trello-Boards.

Sendboard (Download via ct.de/y8zv) eignet sich für Arbeitsgruppen im beruflichen Umfeld genauso wie für die Planungsbeauftragten einer Feier im Sportverein. Das Werkzeug zeigt einen übersichtlichen Verlauf der Kommunikation mit einem Mailpartner zu einem Thema an – so, wie Sie es von Mailprogrammen gewohnt sind. Zusätzlich taucht auch jede von einem Teammitglied verfasste Antwort im Verlauf auf. Damit bleiben alle stets informiert und müssen nicht zunächst im Gesendet-Ordner nachschauen, ob und mit welchem Inhalt jemand eine Mail bereits beantwortet hat.