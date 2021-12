Funkfüßler Hochauflösender Büromonitor Huawei MateView im 3:2-Format Huaweis 28-Zöller zeigt brillante Farben und ein knackscharfes Bild mit 3840 × 2160 Pixeln. Von Notebooks und Smartphones nimmt er kabellos ein Bild an. Eigentlich. Von Benjamin Kraft

Schmaler Rahmen, matt-silbriger Look mit viel Metall, ein in den Ständer übergehenden Standfuß mit abgerundeten Ecken – der MateView sieht aus wie ein Apple-Monitor. Ein Mac mini würde neben dem superschlanken Huawei-Display nicht fehl am Platze wirken. Doch auch wegen des ungewöhnlichen Formats bleibt der Blick am eleganten Monitor kleben: Der MateView ist derzeit das einzige Display im Seitenverhältnis 3:2, das in letzter Zeit bei Mobilgeräten wie Microsofts Surface-Serie beliebt geworden ist. Sein 28-Zoll-Display mit einer Pixeldichte von 164 dpi besteht aus 3840 × 2560 Bildpunkten, weshalb Huawei von 4K+-Auflösung spricht.

Das IPS-Panel zeigt satte Farben, die den erweiterten Farbraum DCI-P3 beinahe abdecken, und beherrscht den VESA-Standard DisplayHDR 400. Wir ermittelten eine maximale Helligkeit von 444 cd/m2 und einen guten Kontrast von 1184:1. Die Schirmausleuchtung ist schlecht; die Helligkeit fällt zu den Seiten stark ab, die Abweichung von der Bildmitte beträgt 37 Prozent. Das fällt bei hellen Bildinhalten wie einem Schreibprogramm sofort ins Auge. Bildschirmfüllendes Schwarz gelang besser, es fielen nur kleine, winkelförmige Aufheller in den Ecken auf. Dass aus dem Spalt zwischen Rahmen und Panel die Hintergrundbeleuchtung an mehreren Stellen durchscheint, lenkt in dunklen Umgebungen ab.