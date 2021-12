Heldenepos Windows-Spiele aus dem Epic Games Store unter Linux spielen Mit Heroic Games Launcher laufen Spiele aus dem Epic Games Store auch unter Linux. Und auch unter Windows kann die Open-Source-Software als schlanke und datenschutzfreundliche Alternative zum Epic Games Launcher interessant sein. Der Artikel zeigt, was das Tool kann. Von Liane M. Dubowy

Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul: Die Strategie von Epic Games, seine Nutzerbasis mit kostenlosen Spielen zu erweitern, zeigt selbst bei so manchem eingefleischten Linux-Gamer Wirkung. Gut 150 Spiele haben sich auf diese Weise bereits im Epic-Games-Account der Autorin versammelt. Die gesammelten Spiele lassen sich in vielen Fällen mithilfe von Wine auch unter Linux spielen, doch eine Linux-Version des Epic Games Launcher ist nicht in Sicht.

Open-Source-Tools wie Heroic Games Launcher, Legendary oder Lutris füllen die Lücke. Mithilfe der Kompatibilitätsschicht Wine (oder ihrem Fork Proton) gaukeln die Tools Windows-Spielen eine passende Betriebssystemumgebung vor. Lutris bringt von GOG über Steam bis hin zu Retro-Emulatoren zwar viele verschiedene Plattformen unter einen Hut, ist aber recht komplex (mehr dazu in [1]). Heroic Games Launcher und das zugrunde liegende Kommandozeilentool Legendary haben sich dagegen darauf spezialisiert, die Spiele von Epic Games plattformübergreifend zum Laufen zu bringen – unter Linux, macOS und Windows.