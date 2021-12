Bild: Timo Lenzen Desktop-Handy Den Android-Emulator von Windows 11 inoffiziell schon jetzt nutzen Windows 11 hat Android gelernt: Mit dem „Subsystem for Android“ lassen sich Smartphone-Apps auf dem Desktop starten – zukünftig. Wir zeigen, wie das auch vor Microsofts offizieller Freigabe mit jeder Windows-11-Installation klappt und wie gut der Emulator arbeitet. Von Jan-Keno Janssen und Jörg Wirtgen

c't kompakt Microsoft hat den Android-Emulator in Windows 11 noch nicht offiziell freigeschaltet, aber mit einem Trick lässt er sich installieren.

Er ist besser ins System integriert als andere Android-Emulatoren und arbeitet schnell – außer bei 3D.

An Apps kommt man allerdings nur ähnlich umständlich wie bei Google-freien Custom-ROMs.

Bald können Sie Ihr Handy-Spiel – und auch sinnvollere Apps – auf dem Windows-PC nutzen, denn Microsoft macht Ernst damit, Windows zum möglichst offenen Rundum-sorglos-Betriebssystem umzubauen. Nachdem die Linux-Unterstützung inzwischen auch grafische Anwendungen umfasst [1], kommen jetzt Android-Apps auf den Windows-Desktop: Nach der Installation tauchen die Mobil-Apps ganz normal im Startmenü auf und verhalten sich auch sonst wie Windows-Programme; man kann zum Beispiel die Fenstergröße anpassen. Auf Copy & Paste muss man allerdings bislang verzichten, auch bleiben die Dateisysteme von Windows und Android getrennt.

Offiziell für alle schaltet Microsoft die Android-Umgebung wohl erst im nächsten Jahr frei. Im Microsoft Store erscheint sie zurzeit nur bei Windows-Installationen im Beta-Programm; außerdem muss die Region in den Systemeinstellungen auf USA stehen. Sind alle Voraussetzungen erfüllt, tauchen im Microsoft Store zwar Android-Apps auf, direkt installieren lassen sich diese jedoch nicht. Vielmehr muss man sich zuerst in den Amazon-App-Store einloggen, was nur mit einem US-amerikanischen Amazon-Account klappt. Angeboten werden dort zurzeit rund 20 Android-Apps – zudem wenig aufregende: Den Großteil machen Kinder-Apps und dubiose Glücksspiele aus.