Genie & Wahnsinn Sherlock Holmes Chapter One: Die Leiden des jungen Sherlock Das Open-World-Detektivabenteuer Sherlock Holmes: Chapter One von Frogwares führt uns in die Zeit, in der der Meisterdetektiv von seinen eigenen Dämonen heimgesucht wird. Von Andreas Müller

Genial, selbstsicher und verehrt – so kennen die Fans ihren Sherlock. Das Entwicklerstudio Frogwares zeigt uns eine andere Seite des Meisterdetektivs. In Chapter One kämpft das Genie lange vor der 221B Baker Street und seiner Freundschaft mit Dr. Watson mit Selbstzweifeln und einem verdrängten Kindheitstrauma.

Blutige Idylle

Ende des 19. Jahrhunderts kehrt der junge Sherlock Holmes mit seinem besten Freund Jon auf die Insel Cordona zurück, auf der seine Mutter starb. Seit Jahren plagen ihn Erinnerungen und Visionen, die ihn an diese Tragödie erinnern. War es wirklich eine Krankheit, die seine Mutter dahinraffte, wie sein Bruder Mycroft felsenfest behauptet, oder steckt mehr dahinter? Während Sherlock das Geheimnis um den Tod seiner Mutter entschlüsselt, trifft er auf eine Welt, in der Korruption, Rassismus und Gewalt an der Tagesordnung sind. Für den späteren Meisterdetektiv wird die Rückkehr zu einer bedrückenden Reise in sein eigenes dunkles Herz.