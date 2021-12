Klicken Sie hier! ! ! Dark Patterns: Wenn die Website Sie manipuliert Mit irreführenden Designs werden Verbraucher milliardenfach zu Entscheidungen gedrängt, die eigentlich nicht in ihrem Interesse sind. Lernen Sie, diese Tricks zu durchschauen. Von Torsten Kleinz

Bei der Buchung des Hotels erscheint plötzlich leuchtend rot der Hinweis „Nur noch drei Betten frei“ und ein Countdown: „Das Angebot ist nur noch eine Stunde verfügbar“ – doch wenn man am nächsten Tag nachschaut, gibt es das gleiche Zimmer immer noch zum selben Preis. Oder man merkt nach einer Online-Bestellung plötzlich, dass man aus Versehen nicht zwei Rasierklingen gekauft, sondern stattdessen ein Rasierklingen-Abonnement abgeschlossen hat, weil man auf den prominenteren von zwei Buttons geklickt hat.

c't kompakt Immer mehr Website-Betreiber setzen Dark Patterns ein. Sie gestalten Elemente der Bedienoberflächen ihrer Homepages irreführend, sodass sie Besucher zu Entscheidungen führen, die deren Interessen entgegenstehen, aber den Gewinn des Betreibers maximieren.

Es gibt mittlerweile Dutzende solcher Entwurfsmuster, die beispielsweise gerne bei Cookie- beziehungsweise Consent-Bannern genutzt werden.

Eine automatische Erkennung ist schwierig bis unmöglich, auch eine pauschale gesetzliche Regelung bringt viele Probleme mit sich, weil eine trennscharfe Definition fehlt, was Dark Patterns eigentlich sind.

Für solche Tricks gibt es seit einigen Jahren einen gemeinsamen Begriff: „Dark Patterns“, also dunkle (Design-)Muster. Sie werden in immer mehr Branchen systematisch eingesetzt, um die Umsätze zu steigern. Zugenommen hat die Praxis durch die Verbreitung von Online-Vertragsabschlüssen. Der schnelle Kauf per Mausklick macht es nicht nur einfacher, den Käufern bestimmte Vertragsbedingungen unterzuschieben. Online können die Anbieter auch viel besser experimentieren, um ihre Tricks immer weiter zu verfeinern und das Optimum an Verkäufen für sich herauszuholen.