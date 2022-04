Draußen-WLAN Zyxels Outdoor-WLAN-Basis NWA55AXE versorgt den Garten oder das Firmengelände mit schnellem WLAN.

Der Outdoor-AP NWA55AXE ist fürs Einbinden in Zyxels Cloud-Management Nebula vorgesehen, läuft per Browser-Konfiguration aber auch autonom. Admins finden sich dort zurecht, Einsteigern hilft der automatisch anlaufende Setup-Wizard. Ärgerlich: Auch mit Nacharbeiten an den DFS-Einstellungen und viel Probieren schafften wir es nicht, den AP regulierungskonform stabil nur auf 5-GHz-Kanälen ab 100 zu betreiben. Da sollte Zyxel nachbessern.

Dafür entschädigt der NWA55AXE mit guter WLAN-Performance und Multi-SSID-Betrieb mit VLAN-Tagging für mehrere Netzwerkzonen (Familie/Mitarbeiter, Gäste/Kunden, Smarthome/IoT). Im Mesh-Modus kann man mit mehreren Geräten die Abdeckung auch ohne LAN-Infrastruktur vergrößern. Betreiber kleiner Netze bekommen beim NWA55AXE einen guten Gegenwert fürs Geld. (ea@ct.de)