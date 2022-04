Zweieiige Zwillinge Dell-Monitore mit Full-HD- und 4K-Auflösung im Test Die Dell-Monitore C2723H und der U2723QE ähneln sich im Namen und im Erscheinungsbild. Das U-Modell bringt aber viermal so viele Pixel mit und ein spezielles IPS-Panel, der günstigere C2723H eine eingebaute Webcam. Wir haben getestet, welches Display für wen infrage kommt. Von Benjamin Kraft und Ulrike Kuhlmann

Die 27-Zöller von Dell gleichen sich auf den ersten Blick: Beide sind sehr schmal eingefasst, ruhen auf einer leicht geschwungenen silberfarbenen Fußplatte und lassen sich in ihrem Ständer um 15 Zentimeter in der Höhe verstellen. Trotz derselben Ziffernfolge in der Modellbezeichnung zielen die Geräte aber auf sehr unterschiedliche Nutzergruppen: Der C2723H bringt ein Full-HD-Panel und alles Nötige für den unkomplizierten Einsatz im Büro mit, der fast doppelt so teure U2723QE empfiehlt sich für den semiprofessionellen Einsatz als farbverbindlicher 4K-Monitor mit moderner USB-C-Schnittstelle.

Allrounder

Am C2723H benötigt man im Büroalltag keine zusätzlichen Geräte, denn er hat außer zwei Signaleingängen und USB-Hub auch eine Webcam nebst Mikrofon, Lautsprecher und Kopfhöreranschluss eingebaut. Damit ist das 380-Euro-Gerät sofort einsatzbereit als Büromonitor und für Videokonferenzen. Die Webcam verschwindet mit einem Druck darauf im Monitorgehäuse, in Konferenzen bleibt man so dennoch aktiv, nur eben ohne Bild. Die 5-Megapixel-Kamera erfasst einen angemessen großen Bereich vor dem Schirm, fokussiert wie gewünscht auf das Gesicht und zeigt unter normalen Lichtbedingungen ein ausreichend helles Bild. Die unten im Monitor eingebauten Lautsprecher klingen etwas mulmig, die Sprachverständlichkeit ist aber insgesamt okay. Alternativ kann man Kopfhörer per Klinkenbuchse an den C2723H anschließen, um die Kollegen im Büro nicht zu stören. Eine Sensortaste an der Displayfront deaktiviert komfortabel das Mikrofon.