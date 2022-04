„Der schläft nur“ Disney+ entschärft nachträglich Gewalt in Marvel-Serie Durch einen Reddit-Beitrag ist ans Licht gekommen, dass Disneys Videostreamingdienst in einer seiner Serien nachträglich und ohne Hinweise Gewaltdarstellungen verändert hat. Manche feiern diesen Schritt, andere sehen darin eine Zensur. Von Nico Jurran

Das Versprechen der Familienfreundlichkeit ist für wenige Konzerne so wichtig wie für Disney. Passend dazu gab es beim Abo-Videostreamingdienst Disney+ weltweit anfangs nur Inhalte, die in den USA für Kinder ab 14 Jahren freigegeben waren („TV-14“). Erst im Februar 2021 wurde der deutsche Ableger um den Erwachsenenbereich „Star“ erweitert, in dem auch Filme wie „Deadpool“ und Serien wie „American Dad“ zu finden sind. In den USA muss man für derartige Inhalte weiterhin den Dienst „Hulu“ hinzubuchen.

Doch Kritiker bemängeln seit einiger Zeit, Disney+ mute minderjährigen Zuschauern bei seinen umsatzträchtigen Marvel- und Star-Wars-Serien zu viel Gewalt zu. Für das konservativ-christliche Parents Television and Media Council (PTC) ist das Maß endgültig voll, seit Disney+ sechs bislang bei Netflix abrufbare Marvel-Serien – darunter „Daredevil“, „Jessica Jones“ und „The Punisher“ – mit TV-MA-Einstufung (ungeeignet für Personen unter 17 Jahren) in seinen US-Dienst integrierte. Das PTC lässt dabei nicht gelten, dass die Neuzugänge extra mit Kindersicherungen versehen wurden.

In diese Diskussionen platzte nun ein Reddit-Beitrag, in dem ein User behauptet, Disney+ habe aus der seit einem Jahr abrufbaren Marvel-Serie „The Falcon and the Winter Soldier“ im Nachhinein zwei Szenen durch weniger gewalthaltige Fassungen ersetzt. Belegen sollen dies mehrere Screenshots der ursprünglichen und der aktuellen Versionen. Sie zeigen, dass an einer Stelle eine Leiche die Augen nun geschlossen statt geöffnet hat und keine Blutspuren mehr aufweist und dass in einer anderen Szene eine Eisenstange nun nicht mehr die Schulter einer Schurkin durchbohrt, sondern von dieser abprallt.

Der schläft nur: In der neuen Fassung einer Folge von „The Falcon and The Winter Soldier“ hat die Leiche ihre Augen geschlossen, zudem fehlen Blutspuren im Gesicht und auf der Kleidung. Bilder: Disney+ / Screenshot von Reddit-User Arkham4321

Eine Kontrolle durch c’t ergab, dass die bearbeiteten Varianten auch beim deutschen Ableger von Disney+ laufen. Und die Schauspielerin agiert in der zweiten Szene (Staffel 1, Folge 3, bei 37:45 Min.) sogar sichtbar so, als würde in ihrer Schulter noch eine Eisenstange stecken. Disney+ hat sich bislang nicht zu den Änderungen und deren Grund geäußert.

Es scheint so, als wollte Disney+ Kritikern wie dem PTC entgegenkommen. Damit feuert der Dienst aber wiederum die Gegenseite an, die von Zensur spricht und befürchtet, dass die Comic-Verfilmungen nun zum Kinderprogramm verkommen. Tatsächlich soll die kommende Serie „Ms. Marvel“ auf Disney+ mit der Einstufung TV-PG laufen, was etwa der Altersgrenze von zehn Jahren entspricht. Zudem sehen sich diejenigen einmal mehr bestätigt, die unveränderbare, physische Medien Streamingdiensten vorziehen. Abzuwarten bleibt nun, ob Disney+ seine Serien künftig in mehreren Versionen anfertigt oder Inhalte speziell für Erwachsene produziert und diese PIN-gesichert und hierzulande eventuell separat im Star-Bereich anbietet. (nij@ct.de)