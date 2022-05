Von Snowden empfohlen Das sicherheitsorientierte Betriebssystem Qubes OS im Test Qubes OS packt alles in getrennte virtuelle Maschinen und liefert Werkzeuge, damit man davon möglichst wenig merkt. Umdenken muss man trotzdem, bekommt aber ein sehr sicheres System mit diversen Alleinstellungsmerkmalen. Von Knut von Walter

Wenn Sie Ihre Security ernst nehmen, dann ist Qubes OS das beste verfügbare Betriebssystem“, meint Edward Snowden, der das System nach eigenen Angaben täglich einsetzt. Das Projekt selbst bezeichnet sich bescheiden nur als „ziemlich sicheres“ Betriebssystem, obwohl es das Thema Sicherheit deutlich radikaler als andere Betriebssysteme angeht. Vornehmlich geschieht das, indem Qubes OS Programme voneinander abschottet. Angreifer, die ein Programm kapern, stecken dann in einem isolierten Bereich fest und können den Rest des Systems nicht übernehmen – ein großer Sicherheitsgewinn gegenüber herkömmlichen Betriebssystemen.

Das System nutzt den Hypervisor Xen, um damit „Qubes“ (von „cube“, also Würfel), bereitzustellen – voneinander isolierte virtuelle Maschinen (VM), auf denen in der Regel Linux-Distributionen laufen. Alle Anwendungen – vom Webbrowser bis zur Desktopumgebung – laufen voneinander getrennt in diesen Qubes, von denen es eine ganze Reihe gibt.