Bild: Rudolf A. Blaha Carlos und die Missionsleitung (1) Mit einer hochkompetenten Crew auf dem Mars Erz abzubauen, bedeutet für Mensch und Technik eine gewaltige Herausforderung. Dabei wird Vertrauen zur seltenen Kostbarkeit. Manchmal ist es dann klug, Geheimnisse mitten im scheinbar Selbstverständlichen zu verstecken. Von Karsten Lorenz

Mit einem tiefen Atemzug lege ich den Stift aus der Hand, schiebe das Blatt bis zum Winterfoto, das mich mit meiner kleinen Tochter im tiefen Schnee zeigt, und blicke durch das runde Fenster auf die rötliche Ebene hinaus. Es ist ein Brief an den Menschen, der mir am nächsten steht und doch in unfassbar großer Entfernung von hier lebt. Ich habe lange nach den richtigen Worten gesucht, um den Abschied bei allem Schmerz für sie erträglich zu machen. Sie weiß bereits, was ich vorhabe, und mir ist bewusst, wie schwer es ihr gefallen sein muss, meinen Entschluss zu akzeptieren.

Noch einmal denke ich daran zurück, wie wir hier gelandet waren, mit lachenden Gesichtern und voll überschäumender Euphorie. Unser Flug zum Roten Planeten vor vielen Jahren war eine grandiose Zeit. Die Erinnerung ist noch so lebendig wie am Tag der Ankunft. Es geschah im vollen Bewusstsein, dass es eine Reise ohne Rückkehr sein könnte. Und jeder wusste über die Entbehrungen Bescheid, die uns bevorstanden.