USB-Streckbank mit Raspi USB über LAN und WLAN verlängern: USB/IP Ein USB-Gerät an einem Ort aufstellen, aber anderswo anschließen, etwa ein USB-Funk-Dongle unterm Dach an den Heimserver im Keller? Kein Problem: Ein Raspi Zero W oder älters Modell aus der Bastelkiste und unsere Tipps genügen. Von Peter Siering

c't kompakt USB-Kabel lassen sich nicht beliebig verlängern, deshalb braucht der dezentrale Betrieb solcher Geräte spezielle Technik.

Funktionen, um USB-Geräte über ein vorhandenes Netzwerk zugänglich zu machen, stecken als USB/IP im Linux-Kernel. Ein Raspi genügt aufseiten des USB-Geräts.

Unsere Systemd-Units erleichtern den produktiven Einsatz einer solchen USB-Verlängerung.

USB-Geräte über Distanzen zu betreiben ist auf vielerlei Wegen möglich: Es gibt Adapter, die USB über Netzwerkverkabelung leiten und je nach finanziellem Aufwand sogar aktiv verstärken. Spezielle Kästchen verpacken USB-Daten auch in Netzwerkprotokolle. Soll das gut funktionieren, wird es aber schnell teuer.

Wer einen Raspi in seiner Schublade übrig hat, kann den ebenso gut verwenden: Mit etwas Bastelei erhält man eine Alternative, die für viele Einsatzzwecke gut genug ist. Zigbee-Dongles finden so an empfangsgünstigen Orten Platz und Speichersticks lassen sich ohne Treppensteigen mit dem Server im Keller verbinden.