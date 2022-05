Bild: Albert Hulm Erwachsene Webentwicklung Web-Frontend mit Angular erstellen Mit dem Framework Angular wächst aus wenigen Zeilen Code eine übersichtliche und ansprechende Oberfläche für eine Webanwendung. Mit diesem Artikel legen Sie den Grundstein für eine grafische Oberfläche zu unserer Beispielanwendung, einer Aufgabenliste. Von Christian Helmbold

c't kompakt Das Angular-Framework modularisiert Webanwendungen, damit Sie mit logischen Komponenten in TypeScript programmieren, statt HTML und JavaScript per Hand zusammenzuschustern. Angular Material bietet einen Baukasten aus UI-Komponenten für Apps in Googles Material Design. Wir zeigen in zwei Teilen, wie Sie mit Angular eine Aufgabenverwaltung für unser To-do-Backend mit Spring Boot entwickeln.

Browser sind von Programmen, die nur HTML anzeigen, zu Plattformen gewachsen, die komplexe Anwendungen ausführen. Sie leben von HTML, CSS und JavaScript, die als Ökosystem zusammenwirken. Das Web-Framework Angular kapselt raffiniert die Teile dieses Systems, die Entwickler für moderne Single-Page-Applikationen brauchen. Mit Angular tippen Sie weniger Zeilen und programmieren fast automatisch nach den Konventionen moderner Browseranwendungen.

Dieser Artikel knüpft direkt an die Spring-Boot-Reihe aus den Ausgaben 9/2022 [1] und 10/2022 [2] an. In diesen haben wir das Backend für eine To-do-Liste mit Spring und Kotlin gebastelt. Das Ganze soll schön aussehen, daher fehlt noch eine Oberfläche, die die Liste schick darstellt. Hier rückt das mächtige Angular-Framework ins Rampenlicht, denn aufgrund seines skalierbaren und gut lesbaren Codes eignet sich das Framework für vielbesuchte Webseiten. Kein Wunder, dass Tech-Giganten wie Google, IBM oder Microsoft gerne auf Angular zurückgreifen. Das Backend plus Frontend finden Sie als komplettes Projekt im GitHub-Repository unter ct.de/y5c2.