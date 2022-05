Bild: Sven Hauth Hindernisräumung So prüfen Sie barrierefreies PDF und beheben Fehler Office- und DTP-Programme exportieren mit Tags strukturiertes PDF, das unter anderem für Blinde und Sehbehinderte leicht zugänglich sein soll. Doch wo „Tagged PDF“ draufsteht, ist nicht immer „barrierefrei“ drin, denn kaum eine Standardsoftware beherrscht die hohe Kunst des Taggens perfekt. Drum prüfe, wer für ewig publiziere – unsere Tipps helfen dabei. Von Klaas Posselt

c't kompakt Bevor man ein barrierefreies PDF publiziert, muss man sicherstellen, dass es die Anforderungen der vereinbarten Richtlinie erfüllt (WCAG, BITV oder PDF/UA).

Eine vollständige Prüfung besteht immer aus einem automatisierten und einem manuellen Teil.

Fehler sollte man möglichst im Ursprungsdokument korrigieren, nicht im PDF.

Menschen mit visuellen Einschränkungen können in einem barrierefreien PDF selbstständig auf alle Inhalte zugreifen, vom Text über Bilder bis hin zu Tabellen. Assistive Techniken (AT) helfen ihnen dabei, indem sie die Schrift vergrößern, Text vorlesen, in eine Braille-Zeile umwandeln und anderes. Damit das funktioniert, muss jedes Objekt mit dem passenden Tag markiert sein, ähnlich wie bei HTML. Doch schon kleine technische oder konzeptionelle Mängel können ein Dokument für eine AT praktisch unbenutzbar machen.

Weil Autoren nicht immer sauber arbeiten und Standardsoftware das Taggen nur mäßig beherrscht, müssen Sie vor dem Publizieren kontrollieren, ob Ihr PDF überhaupt alle Anforderungen erfüllt. Öffentliche Ausschreibungen verpflichten in der Regel sogar dazu und verlangen einen detaillierten Prüfbericht.