Blütentest Die App ValiCash prüft mithilfe der iPhone-Kamera, ob Euro-Banknoten echt sind.

Eurobanknoten sind so gestaltet, dass man im Prinzip keine Hilfsmittel benötigt, um ihre Echtheit zu überprüfen. Aber kennen Sie alle 14 fühl- und sichtbaren Sicherheitsmerkmale? Eine einfache und schnelle Alternative zur Sichtprüfung bietet die kostenfreie iPhone-App ValiCash vom Gelddruckmaschinenhersteller Koenig & Bauer in Zusammenarbeit mit der TH Ostwestfalen-Lippe.

Für die Prüfung legt der Anwender den Geldschein glatt auf einen Tisch – unter eine Glasscheibe geht auch – und fotografiert ihn. Dabei leitet die App ihre Nutzer an, gegebenenfalls die Vorderseite nach oben zu drehen, die Banknote zu zentrieren und am eingeblendeten Rahmen auszurichten. Das Blitzlicht schaltet sich automatisch zu. Per Mustererkennung kontrolliert die App das Druckbild des vorliegenden Geldscheins.