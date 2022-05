Bilder: Microsoft Games Studio Schattenspiele Dolby Vision for Gaming soll Spiele aufpolieren Für bestmögliche Bildqualität bei Filmen schätzen viele Heimkino-Fans das dynamische HDR-Format Dolby Vision. Nun soll es auch bei Computer- und Videospielen für richtig kontrastreiche Bilder sorgen. Doch das Ganze wirkt noch unausgereift und halbgar. Von Nico Jurran

c't kompakt Das aus dem Heimkino bekannte dynamische HDR-Format Dolby Vision wird nun auch bei Spielen eingesetzt, vorrangig bei Microsofts Xbox Series.

Selbst beim Dolby-Vision-Vorzeigetitel „Halo Infinite“ gab es zunächst Darstellungsprobleme, die mit einem Patch behoben werden mussten.

Beim Kauf eines Dolby-Vision-TVs darauf achten, dass das Gerät das HDR-Format in Kombination mit anderen spielerelevanten Techniken beherrscht.

Ultra-HD-TVs liegen voll im Trend. Allerdings entscheiden sich viele Käufer gar nicht wegen der 4K- oder 8K-Auflösung für ein solches Gerät, sondern weil diese in der Regel auch einen erhöhten Kontrastumfang (High Dynamic Range) bieten, dank dem selbst in dunklen Szenen noch Details zu erkennen sind und helle Bereiche richtig strahlen. Zur Königsklasse zählen dabei TV-Modelle, die die „dynamischen“ HDR-Formate Dolby Vision und HDR10+ unterstützen und damit den Kontrast an den jeweiligen Inhalt jedes einzelnen Bildes anpassen können.

Aktuell bekommt man schon viele Filme und Serien mit Dolby Vision und HDR10+, beispielsweise auf UHD-Blu-ray und bei Streamingdiensten wie Apple TV+, Disney+ oder Netflix. Künftig soll der Kreis von Inhalten aber noch einmal deutlich erweitert werden: mit Dolby Vision für Computer- und Videospiele. Dort kommt bislang bestenfalls das statische HDR-Format HDR10 zum Zuge, wo sich der gewünschte Bildeindruck nur einmal für den gesamten Inhalt festlegen lässt.