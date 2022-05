Vorsicht Kunde Spielverlängerung Notebooksbilliger.de bearbeitet erweiterte Garantie nicht Wer beim Kauf eines Geräts eine Garantieerweiterung erwirbt, erwartet zu Recht, dass der Händler dafür auch einsteht. Bei Notebooksbilliger.de kann man sich darauf nicht unbedingt verlassen. Von Tim Gerber

Paul R. geht gern auf Nummer sicher. Das betrifft sowohl seine Daten als auch die Gerätschaften, denen er sie anvertraut. Deshalb erwarb er am 14. März 2018 bei Notebooksbilliger.de ein NAS vom Typ Synology RackStation RS818+ mit vier Festplattenschächten und einer Garantieerweiterung für insgesamt 1170 Euro. Dazu vier für den Dauerbetrieb geeignete Festplatten mit einer Gesamtkapazität von 12 Terabyte, die mit weiteren 380 Euro zu Buche schlugen. Insgesamt überwies Paul R. dem Händler also 1550 Euro. Die Erweiterung sollte die Standardgarantie des Herstellers von drei Jahren bei Registrierung um weitere zwei Jahre verlängern, im Fall des NAS von Paul R. also bis zum März 2023. Dazu registrierte er das Gerät innerhalb der vorgeschriebenen 30 Tage ab dem Kauf über die Synology-Webseite.

Nach der Lieferung richtete der Kunde das NAS mit dem Synology-eigenen RAID-System SHR und dem ebenfalls vom Hersteller stammenden Hyper Backup System ein. Das RAID 1 mit Spiegelung der Platten, also insgesamt 6 Terabyte Backup-Speicher, funktionierte reibungslos. Im Frühjahr 2021 wollte Paul R. aber eine umfassende Sicherungsstrategie für seine fünf PCs respektive Laptops sowie seine Web- und AV-Server einrichten und stellte fest, dass die vorhandene Kapazität des NAS mit 6 Terabyte nicht ausreichend war.