Bild: Albert Hulm

Die Säulen der Erde

Die Architekten und Arbeiter eines JavaScript-Frameworks

Große Open-Source-Projekte sind ein Zusammenspiel vieler Komponenten, die wiederum aus Komponenten bestehen. Eine beispielhafte Reise in die Tiefen des Frameworks Vue.js verrät, auf wessen Schultern die meiste Last großer Projekte ruht, wer hinter Benutzer- und Organisationsnamen steckt und was ein komplexes Open-Source-Gebilde ins Wanken bringen kann.

Von Jan Mahn