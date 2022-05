Bild: Albert Hulm Gesprächige Oberfläche Web-Frontend mit Angular 2: Kommunikation Das Framework Angular zaubert schöne Oberflächen, trennt fein säuberlich die Daten voneinander und bietet eine hohe Wartbarkeit. Im finalen Teil unserer Mini-Serie zu Webentwicklung mit Spring Boot und Angular erklären wir, wie Sie Ihre Anwendung mit dem Backend verbinden. Von Christian Helmbold

c't kompakt Das Framework Angular erstellt saubere und leicht bedienbare Oberflächen, die sich durch gute Wartbarkeit auszeichnen.

Mit Services, Komponenten und Interfaces trennen Sie komplexe Vorgänge voneinander und strukturieren den Code übersichtlich.

Dieser letzte Teil der Mini-Serie für eine Aufgabenliste verknüpft das Frontend mit dem Backend.

Fast geschafft! So fühlt es sich an, beinahe alle Kästen auf einer Aufgabenliste abgehakt zu haben. Genau so eine Liste programmieren wir in der Mini-Serie zu Webentwicklung mit Spring Boot und Angular. Zwei Haken gingen für das Backend drauf, das wir Ihnen in den Ausgaben 9/2022 [1] und 10/2022 [2] erklärt haben. Die Sprösslinge für die Oberfläche pflanzten wir im ersten Angular-Teil aus der Ausgabe 11/2022 [3] ein. Dieser endete damit, dass Sie in Visual Studio Code (VS Code) eine Oberfläche erstellt und mit Testdaten gefüttert haben. Jetzt zeigen wir Ihnen, wie Sie die To-do-Liste finalisieren und wie Sie die Kommunikation mit dem Spring-Boot-Server herstellen. Am Ende haben Sie eine voll funktionsfähige Aufgabenliste, mit der Sie neue Listen anlegen, Aufgaben nach getaner Arbeit streichen und Fälligkeitsdaten eintragen können. Ist das alles programmiert, können Sie den letzten Punkt der Liste abhaken. Das vollständige Projekt finden Sie im GitHub-Repository unter ct.de/yb5a.

Stets zu Diensten

Öffnen Sie zum Loslegen Ihr Projekt aus [3] wieder in VS Code. Dieser Artikel knüpft nahtlos an den Stand vom ersten Angular-Teil an. Wenn Sie also die folgenden Schritte nachverfolgen wollen, dann sollten Sie auch alle Schritte aus dem ersten Artikel programmieren. Wenn Sie nicht ganz so viel Zeit haben, können Sie die Schritte auch am fertigen Repository nachvollziehen.