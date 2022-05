Bild: Andreas Martini Konzert der Prozessoren Leistungsvergleich von Macs und Windows-PCs in der Musikproduktion Schnelle und leise Rechner wünscht sich jeder, besonders in der Musikproduktion: Ein überlasteter Prozessor darf dort weder in einem Gitarrensolo knacksen noch sein Lüfter wie ein Staubsauger rauschen. Der Apple Mac Studio ist schnell, leise und dazu noch kompakt. Doch unser Leistungsvergleich von sieben Musikprogrammen zeigt, dass Sie mit zuweilen flotteren Windows-PCs fast 2000 Euro sparen können. Von Hartmut Gieselmann

c't kompakt CPU-Kerne und -Takt sind nur die halbe Miete. Cache und schneller Speicher sind ebenso wichtig.

Die besten Windows-PCs sind oft 50 Prozent schneller als ein Mac Studio M1 Max und kosten nur die Hälfte.

Mit Pro Tools und Logic Pro X lassen sich große Produktionen auch auf langsameren Rechnern arrangieren.

Musikproduktionen stellen Computer vor eine besonders schwierige Aufgabe: Im Studio muss die CPU große Arrangements stundenlang unter maximaler Last berechnen, ohne dass die Lüfter zu hören sein dürfen. Rechner, die in dieser Disziplin brillieren, sind auch in vielen anderen erste Wahl, in denen die Grafik keine große Rolle spielt.

Doch die Frage, ob nun tatsächlich ein Mac oder aber ein Windows-Rechner eine Musikproduktion am besten meistert, lässt sich nicht pauschal beantworten. Denn die Ergebnisse standardisierter Benchmarks wie dem Cinebench führen oft in die Irre, weil sich reale Programme in der Praxis anders verhalten. Die richtige Antwort hängt deshalb von der Software ab.