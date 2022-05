Zahlen, Daten, Fakten Solarenergie

Mit stark gestiegenen Strompreisen entdecken viele wieder die Sonne als preiswerten Energielieferanten. Das geht sogar in Deutschland, das nicht gerade als Mekka für Sonnenanbeter bekannt ist. Lockten vor Jahren noch hohe Einspeisevergütungen, reicht heute schon die Aussicht auf weiter steigende Tarife als Anreiz zum Ausbau.

Balkonkraftwerke entlasten die eigene Stromrechnung auch ohne Einspeisung ins Netz und kommen ohne Genehmigung und Elektriker-Abnahme aus. In der Masse stellt allerdings die Windenergie einen größeren Anteil erneuerbarer Energien bereit. Im kleinen Maßstab, also bei Privatleuten, sind Kollektoren auf dem Dach praktikabler umzusetzen. Deren Preise steigen moderat an, problematischer sind eher die auch pandemiebedingten langen Lieferfristen. (mil@ct.de)