Matratzenhorcher Schlafanalyse per Matte und App Wer schläft, sündigt nicht. Ob Sie bei der Endabrechnung am Tag X dabei gut aussehen, ermittelt der unter die Matratze gelegte Withings Sleep Analyzer. Ob er traumhaft genau analysiert, klärt der Test. Von Michael Link

Die einen zählen Schäfchen, die anderen machen am Tag viel Sport – für einen guten Schlaf kann man viel tun. Doch nicht alles hat man in der Hand, etwa Atemaussetzer oder Schnarchen. Schlafapnoe macht durch wiederholtes Aufwachen tagsüber müde; das führt zu höherem Blutdruck sowie einem Anstieg des Schlaganfall- und Infarktrisikos.

Ist man schon morgens stets müde wie Parlamentsabgeordnete nach der Nachtsitzung, sollte man sich also darum kümmern, herauszufinden, warum Morpheus Arme einem eher stachelig vorkommen. Dazu ist normalerweise ein Besuch im Schlaflabor fällig. Mit Messtechnik versuchen die Experten dort, Schlafstörungen des Probanden zu analysieren. Was gar nicht so leicht ist, denn die meisten schlafen in ungewohnter Umgebung anders als daheim. Die smarte Sensormatte von Withings verlegt die Sensorik dagegen ins vertraute Terrain.