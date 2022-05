Allesversteher Fünf kostenlose Apps zum Übersetzen im Test In Douglas Adams’ Romanen hilft ein Babelfisch dem Anhalter, alle Sprachen der Galaxis zu verstehen. Ob die hier vorgestellten Apps das auch können, ist schwer zu beurteilen, mit irdischen Sprachen kommen sie aber überraschend gut zurecht. Von Dorothee Wiegand

Übersetzungsprogramme sind in vielen Lebenslagen nützlich, beispielsweise beim Urlaub in einem Land, dessen Sprache man nicht spricht. Auch wer ein Dokument übersetzen muss, dessen Sprache er gut beherrscht, spart mit maschineller Übersetzung Zeit, denn der Computer spuckt eine Rohfassung aus, die nur noch aufpoliert werden muss. Und dank Übersetzungsprogrammen kann man die Tweets ausländischer Politiker oder Beiträge in fremdsprachigen Blogs leicht lesen.

Aktuell helfen Kostenlose Übersetzer-Apps vielen Menschen bei der Verständigung mit Geflüchteten. Die Apps bearbeiten Text- und Spracheingaben und sogar – wie im Bild oben – Texte in Fotos und vor der Kamera.So können sich deutsche Gastgeber und ukrainische Gäste verständigen, auch wenn sie keine gemeinsame Sprache sprechen. Das Testszenario für diesen Vergleich von fünf kostenlosen Apps ist daher eine Unterhaltung in den Sprachen Deutsch und Ukrainisch beziehungsweise in einem Fall (DeepL Übersetzer) Russisch. Viele Geflüchtete aus der Ukraine beherrschen auch die russische Sprache – allerdings sollte man bedenken, dass einige aufgrund der aktuellen politischen Lage nur ungern auf Russisch kommunizieren.