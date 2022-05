Digitaler Industriemotor Informationstechnik beherrscht die Hannover Messe Die 2022 teils in Präsenz, teils online stattfindende Messe zeigt Wege, immer mehr Daten immer schneller zu nutzen. Ein zweites Leitthema ist die Dekarbonisierung – es gilt, dem Klimawandel zu begegnen und Energiekosten zu senken. Von Arne Grävemeyer

Zum Jubiläum 75 Jahre nach der ersten „Exportmesse 1947 Hannover“ legt die Hannover Messe in diesem Jahr ab 30. Mai ihre thematischen Schwerpunkte auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Mit den Erfahrungen einer reinen Onlinemesse 2021 bietet die Deutsche Messe AG ihren Besuchern und auch Ausstellern 2022 eine hybride Messeteilnahme an. Zahlende Onlinebesucher greifen auf das Konferenzprogramm im Livestream zu und die Website unterstützt Chats, Videocalls und Networking-Funktionen. Auf der Website gibt es auch einen Bereich für Aussteller, die sich ausschließlich online präsentieren.

Auf dem Messegelände kann der Besucher Anwendungen des 5G-Mobilfunkstandards begutachten, die sich allerdings auf den begrenzten Raum industrieller Campusnetze beschränken. Wann sich diese Technik breit durchsetzen kann, das ist die Gretchenfrage, die Anbieter und Branchenverbände in Podiumsdiskussionen beantworten wollen (30. Mai, 17–18 Uhr in Halle 18, Hauptbühne H’Up; 1. Juni, 16–16:50 Uhr in Halle 8, Stand D17). Heiko Ross von der LS Telcom AG vergleicht den Aufwand eines 5G-Campusnetzes in seinem Vortrag mit dem Bau eines Einfamilienhauses (31. Mai, 9:45–10:05 Uhr, Halle 8, Stand D17).