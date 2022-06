Bild: Thorsten Hübner Wohin des Weges? Was Windows Server 2022 Neues bringt Im Jahr 2023 endet der Support für Windows Server 2012 R2 und langsam ist es höchste Zeit, Abschied zu nehmen. Mit Windows Server 2022 steht ein Nachfolger mit einigen neuen Funktionen bereit – inklusive direktem Draht in die Cloud. Ein Überblick für alle, denen ein Umstieg bevorsteht. Von Jan Mahn

c't kompakt Windows Server 2022 ist die aktuelle Server-Ausgabe und bekommt Support bis 2031.

Ein Umstieg auf Server 2022 ist wenig schmerzhaft, statt großer Umbrüche gibt es kleine Veränderungen.

Seit über zehn Jahren strebt Microsoft klar Richtung Cloud und schafft immer mehr Verknüpfungen zwischen lokalen Windows-Servern und Azure.

An einem Dienstag im Herbst, am 10. Oktober 2023, endet ein weiteres Kapitel in der Geschichte von Microsofts Betriebssystemen. Windows Server 2012 R2 geht nach fast zehn Jahren in den Ruhestand und bekommt seine letzten planmäßigen Sicherheitsupdates. Bei seinem Verwandten, dem kostenlosen Hyper-V Server 2012 R2, ist schon am 9. Januar 2023 Schluss (mehr dazu im Kasten auf S. 156). Höchste Zeit, sich mit den Nachfolgern zu beschäftigen: 2016, 2019 und insbesondere dem jüngsten Familienmitglied namens 2022.

Zu den populärsten Server-Ausgaben gehörte Server 2012 nie, besonders die grafische Oberfläche hatte wenige Freunde – mit Server 2012 und dem Desktop-Gegenstück Windows 8 begann die Ära der Kacheln und der Startmenü-Experimente, die danach wieder zurückgefahren wurden.