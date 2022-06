Bild: Albert Hulm Unvorstellbare Leistung Eine Einführung in Quantencomputer – und ihre Eigenarten Quantencomputer sind Rechner mit Qubits und Quantengattern statt Bits und logischen Gattern. Klingt wie fast dasselbe, bezeichnet aber fundamental Unterschiedliches. Diese Einführung vermittelt einen Eindruck davon, wie man Quantencomputer programmiert und wie sie parallel rechnen können. Von Prof. Dr. Bernd Baumann

c't kompakt Anstelle der Bits im klassischen Computer rechnen Quantencomputer mit Qubits, die zwei Basiszustände zugleich repräsentieren.

Analog zu logischen Gattern verbinden sich Quantengatter zu komplexen Schaltkreisen.

Quantenparallelität erlaubt es in speziellen Fällen, dass ein einziger Durchlauf eines Quantenschaltkreises ein Problem löst, für das klassische Computer erst nach einer exponentiellen Anzahl von Funktionsdurchläufen ein Ergebnis finden.

Es ist durchaus möglich, dass Fortschritte im Quantencomputing schon in naher Zukunft die Wirtschaft dermaßen umwälzen wie seinerzeit das aufkommende Internet. Insbesondere aktive und zukünftige Ingenieure und Naturwissenschaftler sollten das Thema auf dem Radar haben, denn technische Erfolgsgeschichten entstehen durch persönliche Ideen und unternehmerische Entscheidungen. Der Siegeszug des Internets ist verknüpft mit der Initiative vorwiegend junger Menschen, die die Chancen gesehen haben, welche die neue Technik bietet. Viele haben die Gelegenheit genutzt und ihre Ideen in erfolgreiche Geschäftsmodelle verwandelt. Und umgekehrt hat sich das Internet wegen der Gründung der zahlreichen Start-ups so dynamisch entwickelt.

Das Internet hat auch gezeigt, dass es möglich ist, ohne viel Geld erfolgreiche Geschäftsmodelle zu entwickeln. Das könnte sich mit dem Aufkommen der Quantencomputer wiederholen – nicht zuletzt, weil es schon heute für jeden (ja, auch für Sie!) kostenlos möglich ist, Quantenalgorithmen auf Quantencomputern auszuprobieren. Hierzu steht zum Beispiel die quelloffene Entwicklungsplattform Qiskit von IBM zur Verfügung, aber auch andere (siehe ct.de/ye6g).